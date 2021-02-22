СБУ розцінює неявку Шарія на допит як переховування від слідства

Його та адвоката 25 лютого повторно запрошують для ознайомлення з матеріалами провадження.

Служба безпеки України заявляє, що блогера та лідера політичної партії "Партія Шарія" Анатолія Шарія 22 лютого було викликано для проведення слідчих дій за участю підозрюваного, однак він не з‘явився.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Його неявку можна трактувати, як переховування від слідства", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Шарію було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу - ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Водночас зазначається, що клопотання адвоката Шарія Рибіна буде розглянуто та задоволено, відповідно до вимог КПК України. Наразі адвокат, і його підзахисний запрошуються 25 лютого 2021 року для ознайомлення з матеріалами провадження, які слугували для повідомлення підозри.

Нагадаємо, 16 лютого Служба безпеки України оголосила про підозру Анатолію Шарію, який, на думку слідчих, провадив протиправну діяльність на шкоду національній безпеці країни в інформаційній сфері. Правоохоронці повідомили, що метою Шарія було загострення суспільно-політичної ситуації в Україні та розпалювання міжнаціональної і міжконфесійної ненависті всередині української держави.

Проросійського пропагандиста підозрюють у державній зраді та розпалюванні ворожнечі.

За даними ЗМІ, Шарій наразі живе в Іспанії.

У той же день його було викликано на допит на 22 лютого.