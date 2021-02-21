Сьогодні снайпери окупантів стріляли біля Світлодарська

З початку доби 21 лютого у районі проведення бойових дій на Донбасі було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, збройні формування Російської Федерації здійснили кілька прицільних пострілів зі снайперської зброї по українських позиціях неподалік населеного пункту Світлодарськ.

На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Нагадаємо, у суботу, 20 лютого на Донбасі було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілу було пошкоджено три житлових будинки, лінію електромереж та газопровід. Постраждалих серед цивільного населення немає.