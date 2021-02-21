"Газпром" різко знизив транзит газу через Україну
"Газпром" різко знизив транзит газу через Україну
Данілов анонсував нові санкції щодо депутатів
Данілов анонсував нові санкції щодо депутатів
До санкційного списку РНБО потрапили магазини "Спортмайстер" - їм заборонено торгувати
До санкційного списку РНБО потрапили магазини "Спортмайстер" - їм заборонено торгувати
Марсохід Perseverance передав перші фото поверхні Марсу у високій якості
Марсохід Perseverance передав перші фото поверхні Марсу у високій якості
Санкції проти Медведчука навряд чи зупинять обвал рейтингу Зеленського, – Медведєв
Санкції проти Медведчука навряд чи зупинять обвал рейтингу Зеленського, – Медведєв
Оприлюднено указ президента щодо введення санкцій проти Медведчука і пов'язаних з ним осіб і компаній
Оприлюднено указ президента щодо введення санкцій проти Медведчука і пов'язаних з ним осіб і компаній
Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях
Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях
Стало відомо, кому віддадуть майно, яке забрали у Медведчука
Стало відомо, кому віддадуть майно, яке забрали у Медведчука
Возвратившийся Байден, Макрон и автономия Европы, Меркель и Донбасс, Гейтс и вакцина – главное из Мюнхенской конференции
Возвратившийся Байден, Макрон и автономия Европы, Меркель и Донбасс, Гейтс и вакцина – главное из Мюнхенской конференции
ГоловнаСуспільствоЖиття

Суд встановив покарання організаторам “постачання” українських жінок до Об’єднаних Арабських Еміратів

За кожну дівчину зловмисники отримували від $500 до 1000.

Суд встановив покарання організаторам “постачання” українських жінок до Об’єднаних Арабських Еміратів

У Чернігові суд виніс вирок двом організаторам міжнародного каналу торгівлі людьми, що постачав українських жінок до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Кримінальний бізнес організували двоє мешканців Чернігова, які за попередньою змовою підшукували та вербували на території Чернігівської області молодих жінок, які перебували у скрутному матеріальному становищі, приваблюючи високими доходами за роботу у сфері надання сексуальних послуг за кордоном.

“Кадровики” готові були навіть сплатити вартість виготовлення візи та перельоту до цієї країни. За кожну відправлену до ОАЕ дівчину, зловмисники отримували від 500 до 1000 доларів США”, – йдеться у повідомленні.

Прикордонники разом з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури Чернігівської області в столичному аеропорту завадили спробі відправки двох мешканок Чернігівського району до ОАЕ.

У ході досудового розслідування, яке тривало майже три роки, правоохоронці встановили причетність всіх фігурантів до фактів протиправної діяльності.

Суд визнав їх винуватими за ч. 2 ст. 149 КК України та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також