Суд встановив покарання організаторам “постачання” українських жінок до Об’єднаних Арабських Еміратів

За кожну дівчину зловмисники отримували від $500 до 1000.

У Чернігові суд виніс вирок двом організаторам міжнародного каналу торгівлі людьми, що постачав українських жінок до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Кримінальний бізнес організували двоє мешканців Чернігова, які за попередньою змовою підшукували та вербували на території Чернігівської області молодих жінок, які перебували у скрутному матеріальному становищі, приваблюючи високими доходами за роботу у сфері надання сексуальних послуг за кордоном.

“Кадровики” готові були навіть сплатити вартість виготовлення візи та перельоту до цієї країни. За кожну відправлену до ОАЕ дівчину, зловмисники отримували від 500 до 1000 доларів США”, – йдеться у повідомленні.

Прикордонники разом з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури Чернігівської області в столичному аеропорту завадили спробі відправки двох мешканок Чернігівського району до ОАЕ.

У ході досудового розслідування, яке тривало майже три роки, правоохоронці встановили причетність всіх фігурантів до фактів протиправної діяльності.

Суд визнав їх винуватими за ч. 2 ст. 149 КК України та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.