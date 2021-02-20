У Києві у День пам'яті Героїв Небесної сотні поблизу місць розстрілів учасників революції засяяли "промені гідності".

Це щорічна акція, приуорчена пам'яті загиблих за майбутнє України протестувальників. Фото із заходу оприлюднило "РБК-Україна".

Фото: РБК-Україна

Фото: РБК-Україна

Фото: РБК-Україна

Люди приносили квіти до алеї Героїв Небесної сотні, деякі запалювали лампадки.

День пам'яті героїв Небесної сотні було впроваджено президентом Петром Порошенком у 2015 році. "Промені гідності" символізують душі загиблих - світло, що пробивається крізь пітьму. Інсталяцію розташовали на місці майбутнього Музею Майдану.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні цьогоріч розпочнуться проєктувально-будівельні роботи зі створення Музею Революції Гідності. Нарешті завершилися довготривалі перемовини щодо початку створення музею.