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У Києві засяяли "промені гідності" на честь загиблих героїв Небесної сотні

"Промені гідності" символізують душі загиблих - світло, що пробивається крізь пітьму.

У Києві у День пам'яті Героїв Небесної сотні поблизу місць розстрілів учасників революції засяяли "промені гідності". 

Це щорічна акція, приуорчена пам'яті загиблих за майбутнє України протестувальників. Фото із заходу оприлюднило "РБК-Україна".

Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

Люди приносили квіти до алеї Героїв Небесної сотні, деякі запалювали лампадки. 

День пам'яті героїв Небесної сотні було впроваджено президентом Петром Порошенком у 2015 році. "Промені гідності" символізують душі загиблих - світло, що пробивається крізь пітьму. Інсталяцію розташовали на місці майбутнього Музею Майдану.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні цьогоріч розпочнуться проєктувально-будівельні роботи зі створення Музею Революції Гідності. Нарешті завершилися довготривалі перемовини щодо початку створення музею. 

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