На Чернігівщині поліцейські шукали хлопця, який заблукав у лісі

У Чернігівській області поліцейські врятували хлопця, який вночі загубився в лісі.

Про це повідомили у Секторі комунікації поліції Чернігівської області.

“Інформація про те, що холодної зимної ночі хлопець з села Піски пішов у бік лісу і не повернувся, надійшла до поліції на початку 4-ї години ранку. Бабуся розповіла диспетчеру 102, що онук зник близько опівночі”, – йдеться у повідомленні.

Додому до родини виїхали патрульні Бахмацького відділення поліції Ніжинщини. Оскільки вся Чернігівська область нині вкрита снігом, поліцейські планували знайти хлопця по слідах.

За словами патрульного Максима Пономаренка, він з напарником Дмитром Харченком та слідчо-оперативною групою пішли пішки навздогін. Використання службової автівки на півметровій сніговій цілині було виключене.

"Коли ми “взяли слід”, одразу попросили чергову частину дати нам у підсилення слідчо-оперативну групу. У полі було дуже холодно, вітром замітало сліди, але ми були налаштовані знайти хлопця будь-що. В одному місці сліди розходилися у дві сторони, тому ми розділилися зі слідчо-оперативною групою. Хлопець блукав колами то в полі, то в самому лісі, то виходив з лісу, то знову заходив", – розповідає Максим Пономаренко.

За декілька годин пошуків патрульні побачили вдалині людський силует. Хлопець уже досить довго пролежав на снігу. На щастя, був живий і притомний, проте неспроможний самостійно рухатись. Він одразу розповів, що не відчуває ніг.

Поліцейські повідомили лікарям про хлопця з переохолодженням. Патрульним автомобілем поліції парубка негайно доставили до Бахмацької центральної районної лікарні.

“Лікарі поставили йому діагноз: загальне переохолодження та обмороження ніг. Спочатку навіть розглядалася ймовірність ампутації нижніх кінцівок пацієнта. Однак цієї страшної перспективи хлопець, на щастя, уник. Як визнали медики, ключову роль відіграли грамотні дії поліцейських при порятунку юнака”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні станом на суботу, 20 лютого, місцеві органи влади у взаємодії з ДСНС розгорнули 5050 пунктів обігріву.

Минулого тижня у Львівській області від переохолодження помер чоловік.