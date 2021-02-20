Фото: ДСНС

У п’ятницю, 19 лютого у пожежі на Вінниччині постраждали малолітні діти.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

“19 лютого о 14:38 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в с. Булаї Погребищенського району”, – йдеться у повідомленні.

Прибувши на місце виклику рятувальники встановили, що горить будинок на площі 60 кв.м.

До прибуття підрозділу бійців ДСНС, 17-річний старший брат виніс з палаючого будинку свою 5-річну сестру, а ще одна дитина – 7-річний хлопчик встиг з будинку вийти самостійно.

Фото: ДСНС

Найменші діти госпіталізовані до лікарні з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння, дівчинка ще й отримала опіки і наразі перебуває у важкому стані.

Пожежа локалізована о 15:41, ліквідована о 16:42.

До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 9 чоловік особового складу та два спецавтомобіля.

Ймовірна причина виникнення загоряння – коротке замикання електромережі.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, ДБР відзвітувало про розслідування резонансних пожеж на Одещині, Луганщині та в Харкові. У вогні загинули 54 людини, завдано значних матеріальних збитків.