В Україні сьогодні – День Героїв Небесної Сотні

Сьогодні, 20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні.

Цей День відзначається щорічно згідно з Указом Президента від 11 лютого 2015 року “Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні”.

Cаме 20 лютого 2014 року у протистоянні між українським народом і тодішнім режимом загинуло найбільше “майданівців”.

Подвиг учасників Революції Гідності у Києві вшанували Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою, повідомила пресслужба ОПУ.

Глава держави та перша леді встановили лампадки біля хреста на місці загибелі активістів Майдану.

“Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані. Ми не маємо права не дізнатися імена всіх винних у цьому. Ми не маємо права не побудувати саме ту країну, за яку вони віддали свої життя. Вічна пам'ять усім, хто загинув за майбутнє України!”, – наголосив Володимир Зеленський.

Президентське подружжя також зробило перший удар у Дзвін Гідності, який 20 лютого дзвонитиме за кожним загиблим Героєм Небесної Сотні.

Фото: пресслужба ОПУ

Дзвін Гідності був виготовлений за дорученням Глави держави з метою вшанування подвигу Героїв. На пам’ятці розміщено напис “Слава Україні! Небесній Сотні слава!” Дзвін встановлено та відкрито на території майбутнього Національного меморіалу Героїв Небесної Сотні в центрі столиці.

У день народження кожного Героя Небесної Сотні опівдні перед Дзвоном Гідності встановлюється портрет загиблого і лунає пам’ятний дзвін.

Нагадаємо, вчора у Києві тихою акцією "Ангели пам'яті" вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні.