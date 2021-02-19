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На судні у Керченській протоці помер громадянин України, - РосЗМІ

До складу екіпажу входять також громадяни Грузії і Туреччини.

На судні у Керченській протоці помер громадянин України, - РосЗМІ
Фото: http://www.stranz.ru

На вантажному судні April у Керченській протоці, ймовірно, сталося масове отруєння. Один з шести членів екіпажу, громадянин України, помер.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на голову Азово-Донської профспілки моряків Леоніда Глушака.

"Помер громадянин України", - сказав Глушак.

Він додав, що до складу екіпажу входять також громадяни Грузії і Туреччини.

Судно Apri під панамським прапором, за попередньою інформацію, належить турецькому судновласнику.

Наразі в районі Керченської протоки спостерігається погіршення погодних умов. Для евакуації екіпажу було направлене рятувальне судно, але через шторм вона виявилася неможливою. Судно планують відбуксирувати у російський порт Кавказ.

Нагадаємо, 17 січня унаслідок аварії біля берегів провінції Бартин, Туреччина, затонуло судно “Arvin”, яке ходило під прапором Палау і власником якого є українська компанія.

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