"Сільпо" купує торгову мережу "Фуршет" (оновлено)
"Сільпо" купує торгову мережу "Фуршет" (оновлено)
​Порошенко купив у Макеєнка телеканал "Прямий"
​Порошенко купив у Макеєнка телеканал "Прямий"
В Україні змінили порядок призову на військову службу
В Україні змінили порядок призову на військову службу
Александр Корниенко: "Конфетно-букетный период с избирателем закончился. Теперь это этап сожительства"
Александр Корниенко: "Конфетно-букетный период с избирателем закончился. Теперь это этап сожительства"
Сергій Кислиця: «Кожне засідання щодо «Мінська» завершується для РФ повною ганьбою»
Сергій Кислиця: «Кожне засідання щодо «Мінська» завершується для РФ повною ганьбою»
Івано-Франківська область вирішила ввести жорсткий карантин через "майже критичну" ситуацію з коронавірусом
Івано-Франківська область вирішила ввести жорсткий карантин через "майже критичну" ситуацію з коронавірусом
Помер актор Андрій М'ягков, який зіграв одну з головних ролей в "Іронії долі"
Помер актор Андрій М'ягков, який зіграв одну з головних ролей в "Іронії долі"
Зеленський ветував закон про проведення конкурсів на державну службу
Зеленський ветував закон про проведення конкурсів на державну службу
Суди по Майдану. Хто відповів за злочини, скоєні в центрі Києва 18 лютого 2014
Суди по Майдану. Хто відповів за злочини, скоєні в центрі Києва 18 лютого 2014
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві водій вбив пішохода під час бійки на дорозі (оновлено)

Зловмисника знайшли і затримали приблизно за годину.

У Києві водій вбив пішохода під час бійки на дорозі (оновлено)
Фото: badnews.org.ru

У Києві водій вбив пішохода під час бійки на дорозі. Відеозапис моменту трагічної події опублікував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко

За його словами, водія знайшли і затримали приблизно за годину.

"Водій автомобилю «Хюндай», який в 14 :48 в ході раптово виниклої сварки спричинив тілесні ушкодження, що призвели до смерті пішохода, був затриманий в 15:58 співробітниками поліції", - написав Геращенко.

Він також заявив про необхідність встановити більше камер відеоспостереження не лише у столиці.

"Щоб злочинці ніде не могли сховатись і відплата за злочин була невідворотня! Закликаю інших міських і селищних голів та місцеві Ради слідувати прикладу Києва", - додав Геращенко.

Оновлено. Речниця Київської прокуратури Надія Максимець повідомила, що водієм "Хюндай" виявився громадянин Азербайджану 1992 року народження, що має посвідку на проживання в Україні.

Померлий пішоход - киянин, 1969 року народження.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 КК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше на Київщині чоловік після сварки зі співмешканкою вбив випадкову людину.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також