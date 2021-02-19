Зловмисника знайшли і затримали приблизно за годину.

У Києві водій вбив пішохода під час бійки на дорозі. Відеозапис моменту трагічної події опублікував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, водія знайшли і затримали приблизно за годину.

"Водій автомобилю «Хюндай», який в 14 :48 в ході раптово виниклої сварки спричинив тілесні ушкодження, що призвели до смерті пішохода, був затриманий в 15:58 співробітниками поліції", - написав Геращенко.

Він також заявив про необхідність встановити більше камер відеоспостереження не лише у столиці.

"Щоб злочинці ніде не могли сховатись і відплата за злочин була невідворотня! Закликаю інших міських і селищних голів та місцеві Ради слідувати прикладу Києва", - додав Геращенко.

Оновлено. Речниця Київської прокуратури Надія Максимець повідомила, що водієм "Хюндай" виявився громадянин Азербайджану 1992 року народження, що має посвідку на проживання в Україні.

Померлий пішоход - киянин, 1969 року народження.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 КК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше на Київщині чоловік після сварки зі співмешканкою вбив випадкову людину.