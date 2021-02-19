У Києві виявили ще 544 хворих на коронавірус, померли 7 людей

У Києві за минулу добу виявили 544 хворих на коронавірус, померли 7 людей, одужали 897 пацієнтів.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому (111), Дніпровському (82) та Деснянському (79) районах.

До лікарень столиці за добу госпіталізували 79 пацієнтів. Заповненість ліжок у комунальних медзакладах Києва становить майже 27%.

"У стаціонарах столиці сьогодні лікуються 1 065 хворих на коронавірус. 676 пацієнтів - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 819, під апаратами ШВЛ - 27 хворих", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що безкоштовний тест на коронавірус у столиці сьогодні можна здати в 71 пункті тестування.

Від початку пандемії у Києві підтвердили вже 133 891 випадок коронавірусу. Хворобу подолали 91 037 мешканців. За період пандемії у столиці зафіксували 2 564 летальних випадки від ковіду.

Як повідомляли, за минулу добу в Україні виявили 6 531 новий випадок коронавірусу, одужало 5 857 осіб. Найбільша кількість підтверджених випадків, окрім Києва, зареєстрована в Івано-Франківській (753), Вінницькій (581), Чернівецькій (458) та Львівській (422) областях.