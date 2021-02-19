Помер актор Андрій М'ягков, який зіграв одну з головних ролей в "Іронії долі"
Помер актор Андрій М'ягков, який зіграв одну з головних ролей в "Іронії долі"
В Україні змінили порядок призову на військову службу
В Україні змінили порядок призову на військову службу
Зеленський ветував закон про проведення конкурсів на державну службу
Зеленський ветував закон про проведення конкурсів на державну службу
Сергій Кислиця: «Кожне засідання щодо «Мінська» завершується для РФ повною ганьбою»
Сергій Кислиця: «Кожне засідання щодо «Мінська» завершується для РФ повною ганьбою»
Івано-Франківська область вирішила ввести жорсткий карантин через "майже критичну" ситуацію з коронавірусом
Івано-Франківська область вирішила ввести жорсткий карантин через "майже критичну" ситуацію з коронавірусом
Александр Корниенко: "Конфетно-букетный период с избирателем закончился. Теперь это этап сожительства"
Александр Корниенко: "Конфетно-букетный период с избирателем закончился. Теперь это этап сожительства"
​Порошенко купив у Макеєнка телеканал "Прямий"
​Порошенко купив у Макеєнка телеканал "Прямий"
"Сільпо" купує торгову мережу "Фуршет" (оновлено)
"Сільпо" купує торгову мережу "Фуршет" (оновлено)
Суди по Майдану. Хто відповів за злочини, скоєні в центрі Києва 18 лютого 2014
Суди по Майдану. Хто відповів за злочини, скоєні в центрі Києва 18 лютого 2014
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У Києві виявили ще 544 хворих на коронавірус, померли 7 людей

Госпіталізували 79 пацієнтів, 897 киян подолали ковід.

У Києві виявили ще 544 хворих на коронавірус, померли 7 людей
Фото: bigkiev.com.ua

У Києві за минулу добу виявили 544 хворих на коронавірус, померли 7 людей, одужали 897 пацієнтів.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому (111), Дніпровському (82) та Деснянському (79) районах.

До лікарень столиці за добу госпіталізували 79 пацієнтів. Заповненість ліжок у комунальних медзакладах Києва становить майже 27%.

"У стаціонарах столиці сьогодні лікуються 1 065 хворих на коронавірус. 676 пацієнтів - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 819, під апаратами ШВЛ - 27 хворих", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що безкоштовний тест на коронавірус у столиці сьогодні можна здати в 71 пункті тестування.

Від початку пандемії у Києві підтвердили вже 133 891 випадок коронавірусу. Хворобу подолали 91 037 мешканців. За період пандемії у столиці зафіксували 2 564 летальних випадки від ковіду.

Як повідомляли, за минулу добу в Україні виявили 6 531 новий випадок коронавірусу, одужало 5 857 осіб. Найбільша кількість підтверджених випадків, окрім Києва, зареєстрована в Івано-Франківській (753), Вінницькій (581), Чернівецькій (458) та Львівській (422) областях.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також