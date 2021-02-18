Степанов вважає, що розслідування НАБУ щодо закупівлі COVID-вакцин завершиться безрезультатно

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ уже передало усі необхідні документи, які Національне антикорупційне бюро запросило у межах розслідування провадження щодо закупівлі COVID-вакцин.

Про це він повідомив у ефірі телеканалу "Україна 24".

При цьому Степанов вважає, що розслідування завершиться безрезультатно.

"Ми за будь-які розслідування. Будь ласка, ви хочете перевіряти, є люди, які займаються тільки тим, що перевіряють. Тільки вчора ми отримали відповідний запит від НАБУ, сьогодні вже передали всі документи - будь ласка, розслідуйте. Справа завершиться тим, що буде закрита, це вже зрозуміло. Але просто сам такий елемент того, що хтось намагається зробити з цього черговий хайп. Є заявник, він пише заяву, НАБУ зобов'язане за законом порушити справу. Вибачте, у нас ідіотів у країні, які пишуть заяви, відкривають справи, велика кількість. Про ці справи навіть ніхто не знає. Але вони їх відкрили, розслідували, бо не можуть не відкрити", - сказав голова МОЗ.

За словами Степанова, ситуація має політичний підтекст.

"Те, що далі відбувається, цей хайп... Тепер поставте себе на місце виробника вакцин. Вони всі з репутацією, в них немає зараз жодних проблем з реалізацією вакцин. Керівники компаній спілкуються виключно з президентами країн, прем'єр-міністрами, в крайньому випадку з міністрами охорони здоров'я. Я для того, щоб спілкуватися з американськими виробниками вакцин, спочатку попросив свого колегу зі США, що нам дуже потрібно, бо вони нам не відповідали на звернення. І вони зараз дивляться: є Україна зі своїм обсягом вакцини, в Україні завжди щось відбувається зі скандалами, ніхто не хоче влазити в скандал", - зазначив міністр.

Нагадаємо, НАБУ 3 лютого зареєструвало кримінальне провадження для перевірки закупівлі китайської вакцини проти коронавірусу. Детективи мають перевірити, чи не було зловживань при закупівлі вакцини компанії Sinovac Biotech по 17,85 долара за дозу за допомогою приватної фірми-посередника.

Степанов заявляв, що кримінальна справа про закупівлю китайської вакцини погано позначилась на переговорах з іншими виробниками.