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​ЄС здивований стратегією Росії, яка пропонує "Sputnik V", не вакцинувавши ним своє населення

Європейське агентство лікарських засобів ще не отримало заявку на реєстрацію препарату.

​ЄС здивований стратегією Росії, яка пропонує "Sputnik V", не вакцинувавши ним своє населення
Фото: EPA/UPG

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн здивована стратегією Росії щодо вакцинації від COVID-19. Зокрема, чому Росія пропонує свою вакцину Sputnik V, коли в самій країні недостатньо вакцинованих.

Про це вона заявила на брифінгу в Брюсселі, передає Deutsche Welle.

"Ми досі дивуємося, чому Росія пропонує теоретично іншим країнам мільйони доз (російської вакцини "Sputnik V", - ред.), але при цьому не досягла достатнього прогресу в вакцинації власного населення", - пояснила фон дер Ляйен.

"Це питання, на яке має бути дана відповідь", - наголосила голова Єврокомісії.

Вона нагадала, що Європейське агентство лікарських засобів (EMA) ще не отримало заявку на реєстрацію "Sputnik V", і для її подачі необхідно надати "повний пакет даних".

Раніше EMA повідомило, що надало російським розробникам наукову консультацію і залишається в діалозі з ними, щоб "визначити подальші кроки". У свою чергу розробники "Sputnik V" стверджують, що подали заявку на реєстрацію.

Нагадаємо, 11 серпня минулого року президент РФ Володимир Путін заявив про реєстрацію "першої у світі вакцини від коронавірусу". Він запевнив, що препарат "формує стійкий імунітет" і "пройшов усі необхідні перевірки", а також що щеплення цією вакциною успішно зробила одна з його доньок. Уже 15 серпня МОЗ РФ повідомило про початок її виробництва.

11 листопада стало відомо, що в Алтайському краї Росії троє з 42 медиків, яких вакцинували російською вакциною "Супутник V", заразилися коронавірусом.

ВООЗ вимагала від Росії надати клінічні дані про вакцину "Sputnik V" ще у листопаді минулого року.

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