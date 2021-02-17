​ЄС здивований стратегією Росії, яка пропонує "Sputnik V", не вакцинувавши ним своє населення

Європейське агентство лікарських засобів ще не отримало заявку на реєстрацію препарату.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн здивована стратегією Росії щодо вакцинації від COVID-19. Зокрема, чому Росія пропонує свою вакцину Sputnik V, коли в самій країні недостатньо вакцинованих.

Про це вона заявила на брифінгу в Брюсселі, передає Deutsche Welle.

"Ми досі дивуємося, чому Росія пропонує теоретично іншим країнам мільйони доз (російської вакцини "Sputnik V", - ред.), але при цьому не досягла достатнього прогресу в вакцинації власного населення", - пояснила фон дер Ляйен.

"Це питання, на яке має бути дана відповідь", - наголосила голова Єврокомісії.

Вона нагадала, що Європейське агентство лікарських засобів (EMA) ще не отримало заявку на реєстрацію "Sputnik V", і для її подачі необхідно надати "повний пакет даних".

Раніше EMA повідомило, що надало російським розробникам наукову консультацію і залишається в діалозі з ними, щоб "визначити подальші кроки". У свою чергу розробники "Sputnik V" стверджують, що подали заявку на реєстрацію.

Нагадаємо, 11 серпня минулого року президент РФ Володимир Путін заявив про реєстрацію "першої у світі вакцини від коронавірусу". Він запевнив, що препарат "формує стійкий імунітет" і "пройшов усі необхідні перевірки", а також що щеплення цією вакциною успішно зробила одна з його доньок. Уже 15 серпня МОЗ РФ повідомило про початок її виробництва.

11 листопада стало відомо, що в Алтайському краї Росії троє з 42 медиків, яких вакцинували російською вакциною "Супутник V", заразилися коронавірусом.

ВООЗ вимагала від Росії надати клінічні дані про вакцину "Sputnik V" ще у листопаді минулого року.