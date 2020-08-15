У Росії заявили, що випустили першу партію вакцини проти коронавірусу

ВООЗ вважає, що дані щодо її безпеки та ефективності необхідно ретельно перевірити.

Міністерство охорони здоров’я Росії заявило про початок виробництва вакцини від коронавірусу. Про це у суботу, 15 серпня, повідомили у пресслужбі відомства, передає Інтерфакс.

Йдеться про розробку Національного дослідницького центру імені Миколи Гамалії.

Директор медцентру Олександр Гінцбург раніше заявив, що до кінця січня 2021 року виробництво вакцини може вийти на рівень у 5 мільйонів доз на місяць. Тоді ж, за його словами, зможуть почати масове щеплення росіян від коронавірусу.

Препарат виготовляють на фармацевтичному заводі "Біннофарм" у підмосковному Зеленограді.

Про реєстрацію вакцини від коронавірусу 11 серпня заявив президент РФ Володимир Путін. Він запевнив, що препарат "формує стійкий імунітет" і "пройшов усі необхідні перевірки", а також, що щеплення цією вакциною успішно зробила одна з його доньок.

Однак у Всесвітній організації охорони здоров’я стримано висловилися з приводу російської вакцини. За словами представника ВООЗ, дані щодо її безпеки та ефективності необхідно ретельно перевірити, передає DW.

Російська Асоціація організацій з клінічних досліджень раніше закликала МОЗ РФ відкласти державну реєстрацію вакцини, яку розробили в центрі імені Гамалії.

Представники фармринку відзначили, що новий препарат ще "не завершив тестування за участю навіть сотень людей, не кажучи вже про прийнятних в третій фазі декількох тисячах учасників".

Нагадаємо, за підрахунками ВООЗ, вартість вакцини від COVID-19 для всіх людей на Землі становитиме понад 100 мільярдів доларів.