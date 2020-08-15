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Литовці стануть у живий ланцюг на знак солідарності з білоруським народом

Акцію планують провести 23 серпня, початок о 19:00.

Литовці стануть у живий ланцюг на знак солідарності з білоруським народом
Андрюс Тапінас
Фото: www.15min.lt

Відомий литовський тележурналіст Андрюс Тапінас повідомляє, що в Литві збираються створити живий ланцюг від центру Вільнюса до кордону Білорусі.

Про це повідомляє The Willage.

На думку Тапінаса, зараз треба показати нашим сусідам (білорусам), що Литва і Білорусь єдині у своїй боротьбі за свободу, як це було ще за часів Великого Князівства Литовського.

Журналіст нагадав, що 31 рік тому жителі трьох прибалтійських країн організували масштабну акцію - "Балтійський шлях" - ланцюг, який вишикувався на 600 кілометрів.

Нову акцію планують почати в річницю "Балтійського шляху" - 23 серпня о 19:00, від Соборної площі у Вільнюсі до кордону з Білоруссю.

Оргкомітет акції, за його словами, вже почав роботу. На початку наступного тижня оголосять набір волонтерів для координації учасників, узгодження маршрутів і розбиття дороги на дільниці.

Нагадаємо, раніше президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що настав час з усією серйозністю говорити про санкції щодо Білорусі у відповідь на репресії влади проти опозиції. За словами Науседи, від ситуації з правами людини буде залежати співпраця Литви з владою Білорусі.

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