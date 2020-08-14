Лукашенко: "Я поки що живий і не за кордоном"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він "поки що живий і не за кордоном". Цими словами він розпочав нараду з чиновниками.

Нарада стосується обговорення роботи будівельної галузі, пише Російське бюро BBC.

"Я поки що живий і не за кордоном, як тут деякі наші шановні "свядомия" розкручують: президент покинув країну та перебуває за кордоном. Сьогодні 14-те число, ми з вами зустрічаємося для того, щоб обговорити роботу будівельної галузі", - повідомив Лукашенко.

Білоруський президент також заявив, що нібито його супротивники намагаються "розхитати трудові колективи". Він застеріг робітників від участі у страйках, заявивши, що вони грають на руку країнам-конкурентам Білорусі.

Це, за його словами, Німеччина, США і Росія, оскільки "ви сьогодні не виробите 10 тракторів, не поставите на ринок, завтра німці прийдуть з американцями, привезуть свою техніку росіяни", - заявив він.

Нагадаємо, що на деяких білоруських підприємствах страйки тривають другий день. Це, зокрема, Мінський автозавод. Масштабний страйк улаштували і працівники Мінського тракторного заводу. Вони висунули владі вимоги.

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