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​Зеленський про затримання українців у Білорусі: Україна вміє захищати своїх громадян і завжди це робитиме

Президент закликав Білорусь до мирного виходу із суспільно-політичного конфлікту.

​Зеленський про затримання українців у Білорусі: Україна вміє захищати своїх громадян і завжди це робитиме
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявляє, що для України важливо, щоб білоруси знайшли виключно мирний і демократичний вихід із суспільно-політичного конфлікту.

Про це він написав у фейсбуці.

"Білорусь, зрозуміло, зараз сильно страждає. Шукає рішення та вихід з дуже непростої ситуації. Кожного дня трапляються ексцеси. Зокрема з нашими громадянами, які опинилися в цей непростий час у сусідній країні. Але є й добра новина. Сьогодні, після наших наполегливих дій, були нарешті звільнені українці Євген Васильєв, Костянтин Рєуцький і Оксана Альошина. Наші правозахисники та журналісти були незаконно затримані ще 12 серпня. Сьогодні їх звільнили", - повідомив Зеленський.

Він наголосив, що українці не порушували жодних законів Республіки Білорусь і перебували там виключно задля отримання достовірної інформації про події.

Також, за словами президента, ведуться перемовини задля звільнення ще одного українця – Романа Шишка, який перебуває в ізоляторі міста Бреста.

"Ми наполегливо хочемо, щоб повернули наших громадян додому. Україна вміє захищати своїх громадян і завжди це робитиме. Однак ми закликаємо наших білоруських колег категорично утриматися від незаконних затримань і насильства. Нам дійсно небайдуже. Ми справді переживаємо за все, що відбувається в Білорусі", - підкреслив Зеленський.

"Білорусь завжди була добрим другом і партнером України. І для нас важливо, щоб білоруси знайшли виключно мирний і демократичний вихід із суспільно-політичного конфлікту. Щоб Білорусь надалі розвивалася та була демократичною, економічно сильною й незалежною державою", - додав президент.

Нагадаємо, офіційна кількість затриманих під час протестів у Білорусі станом на 13 серпня перевищила 6,7 тис. осіб. Дві людини загинули. При цьому ООН вважає, що кількість жертв може бути більшою.

Раніше Зеленський закликав Білорусь до "максимальної толерантності та відмови від вуличного насильства".

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