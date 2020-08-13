"Батьківщина": партія влади контролює виборчі комісії у Хмельницькій області

Така сама ситуація, наголошують у партії, і в інших регіонах.

Територіальні виборчі комісії у Хмельницькій області сформовані таким чином, що керівні органи у всіх без винятку ТВК повністю контролює партія влади, а опозиція не отримала жодного представника. Про це повідомляє пресслужба партії "Батьківщина".

Там зазначають, що це є порушенням одного із засадничих принципів проведення виборів – рівного виборчого права.

"Партія «Батьківщина» бере участь у виборах усіх рівнів уже понад 20 років, але такий кричущий випадок узурпації влади в комісіях цілого регіону – а значить впливу на результати голосування – ми фіксуємо вперше. Керівні посади в комісіях Хмельниччини отримали представники партій «Слуга народу», «Голос» і «Солідарність жінок України» (про існування якої ви, напевно, ніколи не чули). Наше розслідування показало, що кандидатури від цих трьох політичних сил готувались в одному офісі. Фактично це означає, що партія Зеленського взяла під свій абсолютний контроль хід виборів на Хмельниччині", - зазначають в "Батьківщині".

Там звертають увагу на те, ситуація з диспропорційним розподілом представництва партій у виборчих комісіях присутня практично у всіх інших регіонах України. Та заявили про причетність до цього члена Центральної виборчої комісії Олександри Кармази.

"Ми не допустимо фальсифікацій. «Батьківщина» трикратно посилить присутність у комісіях завдяки спостерігачам. Ми контролюватимемо кожен крок ваших ставлеників. Тому що Україна заслуговує на чесні, демократичні, прозорі вибори. Навіть якщо у владі опинилися випадкові люди, які щосили чіпляються за свої крісла", - резюмували у "Батьківщині".