Кравчук закликав Лукашенка припинити кровопролиття

Він провів паралелі між білоруськими подіями та подіями в Києві 2014 року.

Перший президент України Леонід Кравчук звернувся до Олександра Лукашенка з проханням припинити насильство, інакше, за словами Кравчука, "ніхто не уникне найвищого покарання за злочин".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Мій батько, який захищав нашу землю під час Вітчизняної війни, похований у Білорусі. Я страшенно переживаю. Я навіть не засмучений, я просто прошу, будь ласка, президенте Лукашенко, припиніть кровопролиття! Ніякими доказами, ніякими переконаннями, ні прикладами не можна виправдати кровопролиття", - наголосив Кравчук.

Він також висловив надію, що Росія не підтримуватиме те насильство, яке відбувається стосовно мирних громадян у Білорусі.

Кравчук провів паралелі між білоруськими подіями та подіями у Києві 2014 року.

"Я прокинувся вранці в Києві 2014 року, і всі телеканали показували, як силовики побили мирних жителів, студентів, просто людей, які виходили на акції протесту. Я на власні очі бачив, як криваві, побиті люди бігли в різні боки. Це справило на мене неймовірне враження. Я не просто дивлюся на те, що відбувається в Білорусі збоку, я сприймаю це через призму того, що трапилося з нами не так давно", - сказав він.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. Одразу після закриття виборчих дільниць у Мінську та понад 20 містах країни на вулицю вийшли десятки тисяч людей. Відбулися сутички з силовиками, які використовували проти протестувальників світлошумові гранати, водомети і гумові кулі. Незважаючи на жорсткі розгони і затримання, масові акції у країні тривають досі.

Лукашенко, який, за попередніми даними ЦВК, виграв вибори, заявив, що на протести виходять "люди з кримінальним минулим і безробітні", і порадив їм улаштуватися на роботу. Раніше, коментуючи явку на голосуванні, президент заявив, що вибори пройшли "як свято". Він також назвав мітингувальників "вівцями, які не знають, що роблять", бо ними керують з-за кордону.

Станом на сьогодні офіційна кількість затриманих під час протестів у Білорусі перевищила 6,7 тис. осіб.

Тим часом по державному ТБ Білорусі показують побитих і заляканих мітингувальників, які просять пробачення за участь у протестах. З кількох держканалів почали звільнятися співробітники, а демобілізовані білоруські силовики запустили флешмоб, у якому викидають свою форму і переходять на бік народу.