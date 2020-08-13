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Білоруські демобілізовані силовики викидають свою форму і переходять на бік народу

Вони запустили флешмоб.

Білоруські демобілізовані силовики викидають свою форму і переходять на бік народу
Фото: facebook.com/SputnikPolskaOfficial

У Білорусі демобілізовані бійці силових формувань запустили флешмоб: вони викидають свою форму і знаки відмінності в сміттєві баки. Про це повідомляє телеграм-канал NЕХТА Live.

Військові у такий спосіб намагаються "присоромити" своїх товаришів, які жорстоко розганяють мирні акції протесту по всій країні, а також демонструють солідарність з народом.

Подібні відео записали, зокрема, представники бригади спецназу внутрішніх військ (ВЧ 3214), яка була залучена до придушення протестів. Один з колишніх військових на відеозапису говорить: "3214, ганьба вам! Ганьба. Ніколи не думав, що таке станеться", і підпалює свою військову форму. 

Нагадаємо, у Білорусі сьогодні приземлився спецборт Повітряно-космічних сил Росії.

За даними сервісу FlightRadar, Ту-134АК з бортовим номером RA-65690 в середу, 12 серпня, о 9:44 вилетів з військового аеродрому Чкаловський у Московській області РФ. Потім його сигнал зафіксували в районі населеного пункту Замок у Мінській області Білорусі.

Невідомо, кого перекинули у Білорусь цим спецбортом, чи він відправлений з іншою метою - прийняти когось на борт або доставити вантаж. 

Ту-134АК – літак з салоном підвищеної комфортності на 24 місця і салоном люкс на 13 пасажирів. Борти такого типу, як правило, мають засоби спецзв’язку і призначаються в основному для урядових перевезень. Також VIP-лайнер відрізняється наявністю других дверей з вбудованим трапом для пасажирів.

Відомо, що RA-65690 – це борт ПКС Росії VIP-класу. На ньому літають російські військові рангом не нижче від заступника міністра оборони РФ з обслугою.

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