У лікарні помер затриманий під час протесту в Білорусі

У лікарні Гомеля помер 25-річний Олександр Вихор, якого затримали під час протестів у Білорусі, що тривають у країні уже третій день.

За інформацією "Радіо Свобода", хлопця у госпіталь доставили 9 серпня з автозаку. Як стверджує матір загиблого у нього були проблеми з серцем. А в Гомелі автозаки із затриманими під час масових протестів стоять годинами в довгих чергах на сонці.

"Саша був в одному з автозаків ... Він не брав участі в акції. Поїхав у неділю до дівчини. Його зловили десь у центрі. Коли його пересадили в іншу машину він написав мені, що його спіймали ... І все. Я шукала його всі ці дні. Інформації про нього мені не надали. Сьогодні мені, нарешті, сказали, що Саша в морзі", - цитує матір загиблого "Радіо Свобода".

Зазначають також, що "коли він довгий час перебував у закритій машині в черзі в СІЗО, йому стало погано".

Він кричав, проте його визнали неадекватним і відвезли в психіатричну лікарню. Там, досвідчений лікар зрозумів, що проблема в іншому, викликав "швидку", але хлопця вже не врятували, йдеться в повідомленні.

Сина в морзі матір не бачила.

"Мені відмовилися показати тіло. Думаю, його жорстоко побили", - припустила вона.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я Білорусі у своєму телеграм-каналі повідомило, що після ночі протестів 12 серпня до лікарень потрапило понад пів сотні осіб.

Відповідно до повідомлення, основні травми постраждалих під час акцій протесту - забій м'яких тканин, травми кінцівок, грудної клітини, живота тощо.

Протести у країні тривають третю ніч поспіль. Силовики затримують людей і використовують проти них спецзасоби.

9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. За попередніми даними ЦВК, чинний президент країни Олександр Лукашенко набрав понад 80% голосів, опозиційна кандидатка Світлана Тихановська - близько 10%. Після закриття виборчих дільниць по всій країні почалися масові акції протесту. У Мінську та понад 20 містах країни на вулицю вийшли десятки тисяч людей. Відбулися сутички з силовиками, які використовували проти протестувальників світлошумові гранати, водомети і гумові кулі.