Білоруські силовики жорстко затримали в Мінську двох громадян України, волонтерів благодійної організації "Восток SOS" Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва. Реуцький також є журналістом, повідомляє hromadske.

На першому відео силовики кладуть вниз обличчям Євгена Васильєва.

⚡️В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. На відео — затримання Васильєва pic.twitter.com/4EUa0VyXcn — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

Ще на одному відео Костянтин Реуцький знімає, як силовики жорстко затримують чоловіка, який просто переходив дорогу.

В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. Тут вони знімають затримання чоловіка, який просто переходив дорогу pic.twitter.com/6J17SvVFBQ — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

"hromadske намагається зв'язатися з посольством України в Білорусі, однак там не відповідають", - йдеться у повідомленні.

Раніше у Білорусі затримали велику кількість журналістів. Сьогодні, 12 серпня, глава МВС країни Юрій Караєв розпорядився не чіпати журналістів, які виконують свою роботу під час антиурядових протестів, крім випадків, коли вони "стають між порушниками і силами правопорядку".

Під час протестів у Білорусі у зв'язку з оголошенням Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів побили українського фотокореспондента і затримали дев'ятьох українців. За результатами вжитих посольством заходів наступного дня вони були звільнені.