Керівництво Нікарагуа привітало Лукашенка з перемогою на виборах

Президент Нікарагуа Даніель Ортега і віцепрезидент Росаріо Мурільо привітали Олександра Лукашенка з перемогою на президентських виборах.

Про це повідомляє БЕЛТА.

"Ми вітаємо і поздоровляємо вас, усвідомлюючи важливість цієї перемоги, яка виражає суверенну волю вашого народу. Ми будемо разом з вами продовжувати співпрацю в галузі безпеки, стабільності, миру, розвитку і процвітання. Бажаючи вам успіхів у реалізації ваших планів, проєктів і цілей із забезпечення добробуту білоруського суспільства, ми підтверджуємо наше бажання до подальшого зміцнення зв'язків дружби, солідарності та братерського співробітництва в усіх сферах і на всіх міжнародних форумах, де у нас є єдине бачення світу, який прагне до відкритого діалогу, гармонії, дотримання прав і соціальної справедливості, миру і прогресу", - йдеться в поздоровленні.

Нагадаємо, у неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. 10 серпня Центральна виборча комісія оголосила попередні результати, згідно з якими чинний президент Лукашенко набирає 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тихановська - 9,9%.

Офіційних результатів виборів досі не оприлюднено.

10 серпня першим Лукашенка з перемогою привітав президент Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін. Також вітальну телеграму йому надіслав президент РФ Володимир Путін.