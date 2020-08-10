Путін привітав Лукашенка з перемогою на виборах

Президент Російської Федерації Володимир Путін привітав Олександра Лукашенка з перемогою на президентських виборах.

Текст телеграми російського президента опубліковано на сайті Кремля.

"Розраховую, що Ваша державна діяльність сприятиме подальшому розвитку взаємовигідних російсько-білоруських відносин у всіх галузях: поглиблення співпраці в рамках Союзної держави, нарощування інтеграційних процесів по лінії Євразійського економічного союзу і СНД, а також військово-політичних зв'язків в Організації Договору про колективну безпеку", - йдеться в повідомленні.

"Це, безсумнівно, відповідає корінним інтересам братніх народів Росії та Білорусі", - наголосив Путін.

Нагадаємо, першим Лукашенка привітав з перемогою на виборах президент Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін. Він зазначив, що в останні роки білорусько-китайські відносини функціонують на високому рівні і зазначив, що Китай і Білорусь - це "залізні брати" і "всепогодні партнери".

У неділю, 9 серпня, відбувся перший тур президентських виборів у Білорусі. Балотувалися чинний президент Олександр Лукашенко (уже вшосте), співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв, колишній депутат нижньої палати парламенту Анна Канопацька, дружина затриманого блогера Сергія Тихановського Світлана Тихановська і голова партії "Білоруська соціал-демократична грамада" Сергій Черечень.

Після закриття виборчих дільниць на проспекті Незалежності у Мінську, а також в інших містах країни, почали збиратися протестувальники. Протести охопили не тільки столицю, а й інші міста. За даними NEXTA, в Мінську силовики відкривали вогонь у бік мітингувальників. Також очевидці заявили про те, що в Мінську автозак на великій швидкості влетів у натовп мітингарів. Правозахисники повідомляють про одного загиблого.

Жителі Білорусі намагаються публікувати фото і відео протестів у соцмережах, але повідомляють про перебої з інтернетом, а також про закриття доступу до інтернет-ЗМІ, окрім державних.

Сьогодні вранці ЦВК Білорусі почала оголошувати попередні результати виборів - за офіційними даними, чинний президент Олександр Лукашенко (балотувався ушосте) набирає 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тихановська - 9,9%.