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У Республіці Нігер невідомий вбив шістьох туристів з Франції, гіда та водія

Нападник втік на мотоциклі. 

У Республіці Нігер невідомий вбив шістьох туристів з Франції, гіда та водія
Архів
Фото: EPA/UPG

У Республіці Нігер озброєний чоловік на мотоциклі застрелив шістьох туристів із Франції, їхнього гіда та водія.

Напад трапився в районі Куре, пише Reuters.

Міністерство закордонних справ Франції повідомило, що перевіряє інформацію про напад. Термінових коментарів від влади Нігеру не було.

Уряд Франції застеріг від подорожей у великі райони Нігеру поза столицею Ніамея, оскільки там діють групи бойовиків, зокрема "Боко Харам" - радикальна нігерійська ісламістська організація. Її учасники виступають за введення в країні законів шаріату та боротьбу з впливом Заходу.

На півдні від Ніамеї, в Куре, розташований заповідник жирафів. Він є одним із найвідоміших місць Нігера. 

Нагадаємо, що три роки тому в Нігері армія випадково розстріляла 14 місцевих мирних мешканців, прийнявши їх за бойовиків. Загиблими виявилися двоє громадян Нігеру та 12 людей, які приїхали з Нігерії. Інцидент трапився у так званій червоній зоні, звідки були виселені всі цивільні. 

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