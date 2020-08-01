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МОЗ оновив перелік країн з "червоної зони"

У список потрапили, зокрема, Угорщина, Грузія, Іспанія та ОАЕ. 

МОЗ оновив перелік країн з "червоної зони"
Фото: EPA/UPG

Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік країн "червоної зони" через несприятливу ситуацію з коронавірусом. Про це йдеться на сайті відомства.

У списку опинилися, зокрема, Грузія, Іспанія, ОАЕ, Литва, Казахстан, Угорщина, Австралія. 

У переліку також залишились США, Ізраїль, Чорногорія, Молдова, Словаччина, Польща, Росія, Португалія, Франція, Албанія, Болгарія, Румунія. Загалом у списку 127 країн.

Після приїзду з держав "червоної зони" необхідно пройти двотижневу обсервацію або здати тест на коронавірус.

Міністерство також додало пояснення, що назви держав у списку не відображають позицію українського уряду щодо їхнього правового статусу. А список складається з держав-членів ВООЗ.

Нагадаємо, раніше МОЗ помилився щодо назв і статусу кількох держав. У новому списку міністерство прибрало назви країн, що не існують. Гонконг і Тайвань, які офіційна Україна вважає частиною Китаю, більше не згадуються окремо. Кот-д’Івуар раніше писали як "Берег Слонової Кістки", хоча ця назва країни не використовується із середини 1980-х років.

Після цього інциденту глава МЗС Дмитро Кулеба пообіцяв допомогти МОЗ подолати "труднощі перекладу" географічних назв.

Раніше Євросоюз оновив список "безпечних" для в'їзду країн. Україна туди не потрапила.

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