МОЗ обяжет проходить обсервацию граждан, прибывших из стран "красной зоны"

К ним будут относиться регионы, в которых уровень заболеваемости COVID-19 выше, чем в Украине.

Министерство здравоохранения опубликует список стран, которые по показателям заболеваемости COVID-19 отнесут к "красной" или "зеленой" зоне.

"Красная зона - это страны с большим распространением коронавирусной болезни, с худшей эпидемиологической ситуацией, чем в Украине. Мы это делаем по показателю количества активных заболеваний на 100 тыс. населения на определенную дату. Этот показатель установлен на уровне 40 на 100 тыс. населения. Страны, в которых этот показатель меньше, будут находиться в зеленой зоне", - пояснил глава Минздрава на брифинге в воскресенье.

Граждане, прибывающие из стран «красной зоны», должны будут проходить обязательную обсервацию или самоизоляцию.

МОЗ будет публиковать перечень таких стран на своем сайте.

Напомним, 15 марта в Украине будет восстановлено международное авиасообщение. Ранее Министерство здравоохранения опубликовало правила пересечения границы Украины в условиях карантина.