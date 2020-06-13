В воскресенье в Киеве кратковременный дождь, гроза

14 июня в Киеве переменная облачность, днем и вечером кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +27…+29 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +21...+26 градусов.

В Карпатах сильный дождь, температура ночью +9...+14 градусов, днем +15...+20 градусов.

В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +11...+13 градусов, днем +21...+23 градуса.

В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +12...+14 градусов, днем +21...+23 градуса.

В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +13...+15 градусов, днем +22...+24 градуса.

На севере Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+22 градуса, днем +23...+29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, град, ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16...+22 градуса, днем +24...+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +27...+32 градуса.

На юге Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +17...+22 градуса, днем +24...+29 .

В Крыму переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +17...+22, днем +24...+29.

В Ялте кратковременный дождь, температура ночью +19...+21 градусов, днем +26...+28 градусов.

13 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20...+24 градуса, в Днепре возле Киева +20 градусов.