​В четверг в Киеве до +33 градусов

Осадков в столице не прогнозируют.

В четверг, 11 июня, в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +31…+33 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем местами град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +24…+29 градусов, в Ривненской и Хмельницкой областях +26…+31 градус.

В Карпатах кратковременные умеренные дожди, местами сильные дожди, температура ночью +8…+13 градусов, днем +14…+19 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, только днем в Житомирской области местами небольшой дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +28…+35 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, только днем в Винницкой области местами небольшой дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+21 градус, в Винницкой области +13…+18 градусов, днем +29…+36 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +30…+36 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +30…+36 градусов.

В Крыму небольшая облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +29…+34 градуса.

10 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20…+24 градуса, в районе Усть-Дунайска +18 градусов, в Днепре возле Киева +17 градусов.