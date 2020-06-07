В понедельник в Киеве прогнозируют до +31 градуса

8 июня в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +29…+31 градусов.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины переменная облачность, кратковременный небольшой дождь с грозами, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью +11...+16 градусов, днем +22...+27 градусов.
В Карпатах местами кратковременный дождь с грозами, температура ночью +9...+14, днем +15...+20 градусов.
В Моршине кратковременный дождь с грозами, температура ночью +11...+13 градусов, днем +22...+24 градусов.
В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +23...+25 градусов.
В Сваляве также небольшой дождь, температура ночью +12...+14 градусов, днем +23…+25 градусов.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +12...+18 градусов, днем +26...+32 градусов.
В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +11...+17 градусов, днем +27...+32 градусов.
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +11...+17 градусов, днем +27...+32 градусов.
На юге Украины также переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +13...+19 градусов, днем +27...+32 градусов.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +13....+18 градусов, днем +27...+32 градусов.
В Ялте без осадков, температура ночью +15...+17 градусов, днем +29...+31 градусов.
7 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +17...+21 градусов, в районе Приморского +15 градусов, в Днепре возле Киева +16 градусов.