​Зеленский предлагал Бабаку возглавить МОН: "Имей совесть, иди в министры"

"Нужно иметь, как бы вам сказать, девочки... Я бы вам сказал, что нужно иметь".

Президент Владимир Зеленский заявил, что несколько раз предлагал народному депутату, главе комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования Сергею Бабаку должность профильного министра.

Об этом он сказал на встрече с журналистами в субботу в Залесье, передает корреспондент LB.ua.

"У Бабака такой приоритет от президента Украины в этом государстве, как ни у какого другого человека в этом государстве. Но когда президент говорит господину Бабаку пять раз в день последнюю неделю: "Имей совесть, иди в министры". Нужно иметь, как бы вам сказать, девочки... Я бы вам сказал, что нужно иметь, чтобы решать такие вопросы и идти отвечать за это", - сказал Зеленский.

По его словам, Бабак бракует каждого кандидата в министры образования и науки.

"Он говорит: прекрасный замминистра. Ну, это не разговор. Он нашел мне уже шесть замминистра вместо одного министра", - сказал он.

Напомним, что должность министра образования в Украине вакантна с марта 2020 года, когда вместе со всем Кабмином была уволена Анна Новосад.

Сейчас министерство в статусе исполняющей обязанности министра возглавляет Любомира Мандзий.