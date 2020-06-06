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​Зеленский предлагал Бабаку возглавить МОН: "Имей совесть, иди в министры"

"Нужно иметь, как бы вам сказать, девочки... Я бы вам сказал, что нужно иметь".

​Зеленский предлагал Бабаку возглавить МОН: "Имей совесть, иди в министры"
Фото: LB.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что несколько раз предлагал народному депутату, главе комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования Сергею Бабаку должность профильного министра.

Об этом он сказал на встрече с журналистами в субботу в Залесье, передает корреспондент LB.ua.

"У Бабака такой приоритет от президента Украины в этом государстве, как ни у какого другого человека в этом государстве. Но когда президент говорит господину Бабаку пять раз в день последнюю неделю: "Имей совесть, иди в министры". Нужно иметь, как бы вам сказать, девочки... Я бы вам сказал, что нужно иметь, чтобы решать такие вопросы и идти отвечать за это", - сказал Зеленский.

По его словам, Бабак бракует каждого кандидата в министры образования и науки.

"Он говорит: прекрасный замминистра. Ну, это не разговор. Он нашел мне уже шесть замминистра вместо одного министра", - сказал он.

Напомним, что должность министра образования в Украине вакантна с марта 2020 года, когда вместе со всем Кабмином была уволена Анна Новосад.

Сейчас министерство в статусе исполняющей обязанности министра возглавляет Любомира Мандзий.

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