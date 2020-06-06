Генпрокурор рассказала, как будут бороться с насилием в правоохранительных органах

Генпрокурор Ирина Венедиктова в видеообращении рассказала, как будут бороться с насилием в правоохранительных органах.

По ее словам, недавно было проведено масштабное координационное совещание руководителей правоохранительных органов о состоянии противодействия пыткам сотрудниками органов правопорядка, а также бесчеловечному и унижающему достоинство обращению.

"Все участники координационного совещания совместно определили первоочередные шаги противодействия этим позорным проявлениям. Среди них, в частности, использование систем видеонаблюдения в местах несвободы, портативных видеорегистраторов при применении мер принуждения, а также создание специально оборудованных комнат для проведения допросов и других следственных действий с возможностью видеофиксации", - рассказала Венедиктова.

Она также сообщила, что в 2019 году в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о 52 фактах пыток и 1629 фактов возможного превышения правоохранителями власти или служебных полномочий.

Венедиктова вспомнила о деле 5-летнего Кирилла Тлявова, который был убит из-за развлечения полицейских с оружием.

"Установление справедливости в отношении маленького Кирилла - дело чести для всей системы уголовной юстиции", - сказала она.

Кроме того, генпрокурор заявила, что прокуратура видит и свои недостатки и продолжает самоочищение. Приведя в пример, задержание 4 июня прокурора в Киеве, который получил взятку от представителя финансового учреждения 100 тысяч долларов США.

Напомним, накануне в Киеве прошли две акции против полицейского произвола, в частности, люди возмущены изнасилованием женщины в отделении полиции Кагарлыка.