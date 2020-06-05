"Укрзализныця" приостанавливает продажу билетов в Славянск

"Укрзализныця" с 6 июня временно прекратит продажу билетов в Славянск и отменит остановку в связи с усилением карантинных мероприятий в городе.

Пассажирам будет предложен проезд до станции Краматорск или возврат полной стоимости билетов, информирует пресс-служба компании.

"Вынужденная мера продиктована решением региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас остановку на станции Славянск делают поезда дальнего следования № 1/2 Ивано-Франковск - Константиновка, № 712/711 Киев - Константиновка и № 126/125 Киев - Константиновка.

Кроме того, пригородные поезда № 6018 Фенольная - Лиман, № 6225 Святогорск - Краматорск, № 6002 Славянск - Святогорск, № 6208Словьянськ - Курдюмовка, № 6231 Святогорск - Фенольная, № 6244 Фенольная - Близнецы, № 6251 Близнецы - Фенольная, № 6072 Фенольная - Славянск, № 6004 Константиновка - Лиман, № 6249 Лиман - Фенольная, № 6219 Лиман - Близнецы не будут делать остановки на станциях Шпичкине, Славянск, Им.Кожушко, Слав.курорт, Шидловская.

В "Укрзализныце" отмечают, что остановка по станции Славянск и продажа билетов по назначению к этому населенному пункту будут возобновлены "в случае принятия в дальнейшем соответствующих решений указанной комиссии".

Накануне сообщалось, что "Укрзализныця" запустила первые поезда в западном направлении. 4 июня возобновлено сообщение Киева с Ивано-Франковском, Ужгородом, Ковелем и Хмельницким. Также из Ивано-Франковска можно уехать в Константиновку.