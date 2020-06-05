Кличко анонсировал ограничения на вход в метро

В Киеве ежедневно увеличивается количество людей, которые пользуются общественным транспортом - как наземным, так и метро. Об этом сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

"Увеличился за последние дни пассажиропоток в метро. Он уже составляет почти 800 тыс. пассажиров ежедневно. Напомню, сначала, после возобновления работы, метро перевозило в среднем до 500 тыс человек. То есть, риск заразиться в транспорте - увеличивается", - отметил Кличко.

По словам мэра, чтобы не допускать большого скопления людей, в метро в часы пик ограничивают вход на некоторые станции.

"Не закрывают, а ограничивают - когда станция работает на одни или две двери на вход... На сегодняшний день количество пассажиров увеличилось на пяти станциях метрополитена. Поэтому они - под особым контролем. Это станции «Житомирская», «Святошин», «Черниговская», «Лесная» и «Почайна». Именно на них растет пассажиропоток в последние дни", - отметил Кличко.

Также, по его словам, увеличился и пассажиропоток в наземном транспорте.

"Если в первые дни после возобновления работы, наземный общественный транспорт перевозил не более 200 тыс. пассажиров, то, например, вчера эта цифра составляла 575 тыс. человек. Ежедневно на маршруты выходят 350 автобусов, почти 330 троллейбусов и более 260 трамваев коммунального предприятия «Киевпастранс». Работают и частные перевозчики", - рассказал Кличко.

По его словам, работники транспорта отмечают, что пассажиры "начинают расслабляться" - не все заходят в масках, или снимают их.

"Я призываю всех: во-первых, пользоваться общественным транспортом только по необходимости. И второе - не пренебрегать правилами! Иначе это приведет к всплеску заболевания и возвращению к ограничениям! Помните об этом" подчеркнул Кличко.

Напомним, с 22 мая в Украине ввели адаптивный карантин, согласно которому регионы с благоприятной эпидемической обстановкой могут снимать ограничения, а другие - нет. По данным Минздрава на 22 мая, Киев и еще целый ряд украинских регионов не отвечали условиям для смягчения карантина. Тем не менее, в субботу, 23 мая, в Киеве возобновили работу наземного транспорта, а с 25 мая - работу метро.