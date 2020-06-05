На акцию собралось около 500 человек.

Фото: Макс Требухов

Участники митинга за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, который проходит возле Верховной Рады, забросали фаерами и перевернули милицейский "бобик".

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Автомобиль УАЗ-469, разрисованный в цвета бывшей милиции, привезли на эвакуаторе перед началом акции. По словам участников митинга, машину якобы купили у таможенника, который пригнал его из России.

После того, как в него бросили фаера, вмешалась полиция. "Бобик" окружили и оперативно потушили.

В митинге приняли участие около 500 человек. Активисты считают, что министр должен ответить за преступления своих подчиненных и покинуть должность.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов Сергей Стерненко с микрофоном, с мегафоном - председатель партии Голос Кира Рудык

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Ярема Дух

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов