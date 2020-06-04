Пострадавшую прооперировали, но спасти ей жизнь медикам не удалось.

В Краматорске женщина, находясь в квартире с детьми, вызвала полицию, а затем воткнула себе в шею нож.

Об этом сообщила Патрульная полиция.

Правоохранители получили вызов в 3 часа ночи - женщина в возбужденном эмоциональном состоянии просила помощи.

"Проблемы в личной жизни" и "Пожалуйста, помогите", - то, что удалось услышать от женщины. Также она сказала, что в доме находится 16-летняя дочь и 4-летний сын.

На место прибыли полицейские, но дверь в квартиру была закрыта, поэтому они начали общаться с женщиной через окно. Когда дочь открыла дверь, женщина уже лежала на полу, истекая кровью.

Патрульные пытались остановить кровотечение и вызвали скорую.

Женщину доставили в больницу, но после сложной операции она скончалась в больнице.

Напомним, ранее житель Мукачево совершил самоубийство в прямом эфире, обвинив в этом полицию.