В Одессе 12-летний подросток похитил ключи от автомобиля BMW у своего знакомого и решил покататься. В результате он устроил два ДТП.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Отмечается, что проехав около 100 метров, парень попал в поле зрения патрульных.

На место происшествия были вызваны родители ребенка, их доставили в отделение.

В полиции сообщили, что подросток является фигурантом 10 уголовных производств, из которых расследование по восьми уже передали в суд.

"На счету парня уже есть одно незаконное завладение транспортным средством, а также кражи телефонов, кошельков, денег и велосипеда. Сейчас досудебное расследование завершено в восьми производствах, они - на рассмотрении в суде, где решается вопрос о применении к подростку мер воспитательного характера. После последнего правонарушения будет решаться вопрос о помещении подростка в специализированное учреждение воспитательного типа, а его мать будет привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 184 КУоАП, девятый за этот год", - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале сообщалось, что в Одессе 12-летний мальчик угнал машину и уснул в ней. Отмечалось, что ребенок уже не первый раз попадает в поле зрения полиции.