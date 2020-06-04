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​В пятницу в Киеве до +23, небольшой кратковременный дождь

Ночью в столице +10…+12 градусов.

​В пятницу в Киеве до +23, небольшой кратковременный дождь
Фото: EPA/UPG

В пятницу, 5 июня, в Киеве переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +21…+23 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем небольшой кратковременный дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +20…+26 градусов, в Ривненской области +19…+24 градуса.

В Карпатах ночью кратковременный дождь, днем небольшой кратковременный дождь, температура ночью +5…+10 градусов, днем +11…+16 градусов.

На севере Украины переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +17…+24 градуса.

В центре Украины переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +20…+26 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +19…+25 градусов, в Харьковской области +17…+22 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +21…+28 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +20…+25 градусов.

4 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +14…+19 градусов, в Днепре возле Киева +14 градусов.

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