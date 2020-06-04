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За сутки на Донбассе произошло четыре обстрела, украинские военные не пострадали

С начала суток российские наемники активности не проявляли. 

За сутки на Донбассе произошло четыре обстрела, украинские военные не пострадали
Фото: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

За 3 июня вооруженные формирования России на Донбассе четыре раза нарушали режим прекращения огня. Среди веннослужащих Объединенных сил никто не пострадал, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Российские наемники дважды обстреливали позиции возле Павлополя, применяя вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. 

Возле Широкиного огонь велся из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов, по защитникам Богдановки стреляли из крупнокалиберных пулеметов.

По данным разведки, за минувшие сутки украинские военные ранили как минимум одного оккупанта.

"От начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли", - добавили в Минобороны.

Напомним, что Украина предложила создать рабочую подгруппу в Трехсторонний контактной группе по вопросам границы, а также призвала к созданию предусмотренной Минским протоколом зоны безопасности в приграничных районах Украины и Российской Федерации с мониторингом и верификацией со стороны ОБСЕ.

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