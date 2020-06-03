Оккупационный суд в Крыму арестовал задержанного ФСБ украинского военного Добринского

Подконтрольный Кремлю суд оккупированного Симферополя арестовал на месяц задержанного спецслужбами РФ украинского военнослужащего Евгения Добринского.

Об этом сообщается на сайте суда.

"Избрать в отношении Д. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 30 суток до 1 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Добринскому вменяют "незаконное пересечение границы"

Российское следствие утверждает, что Добринский 30 мая "без документов на право въезда прошел пешком по дамбе железнодорожных путей в направления между н.п. Сиваш и Джанкоем".

Напомним, Добринский находился на одном из военных объектов примерно в тысяче метров от оккупированного Россией полуострова Крым. Позже оружие и аммуниация военнослужащего осталась на месте, а сам он исчез.

Командование ВСУ заявило, что военного похитили, а неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами.

Позже ФСБ опубликовала видео задержания и допроса Добринского, на котором сначала он идет по железнодорожным путям, шатаясь и размахивая руками. Потом он садится на рельсы, и впоследствии его уводят под руки российские военные. На допросе он рассказал, что находился в состоянии алкогольного опьянения, а при нем были "какие-то наркотические средства, вроде трава конопля". По его словам, наркотики ему дали "местные", с которыми он выпивал.

В заявлении командования прокомментировали это видео, назвав его постановочным, так как "режиссеры ФСБ" не учли важные детали: головным убором формы одежды в данном подразделении определена панама летняя, а не фуражка полевая, которую надели военнослужащему. Также не было учтено время суток и погодные условия во время которых "исчез" Добринский, а это - около половины пятого утра.

"К сожалению, в данной ситуации старший солдат Евгений Добринский стал марионеткой в информационной войне, которая ведется российским агрессором", - заявили военные.