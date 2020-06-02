"Власти" Крыма поручили школам готовиться к дистанционному обучению с 1 сентября

Подконтрольный России "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов поручил расположенным на аннекчированном полуострове школам готовиться к дистанционному обучению с 1 сентября.

Это связано с рисками роста количества заболеваний коронавирусом, передает Крым.Реалии.

"Мы не понимаем, как будет с 1 сентября. Надеемся, что все будет в очном порядке, но давайте на всякий случай подготовимся. Я решу вопрос в отношении 63 детей, которые не имеют возможности учиться дистанционно, на этой неделе, скажу, кто купит и в каком порядке", - заявил Аксенов.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса учебные заведения в аннексированном Крыму перешли на дистанционное обучение. Последний звонок провели в эфире местных телеканалов 22 мая.

Согласно последним данным, на полуострове зарегистрировано 392 случая COVID-19, умерло 11 человек.