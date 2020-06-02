Зеленский встретился с руководителями вузов

Президент подчеркнул, что в Украине существует кадровый голод, и эту проблему должны решать учебные заведения.

Президент Владимир Зеленский провел встречу с руководителями ведущих высших учебных заведений Украины. Во встрече также приняли участие заместитель руководителя Офиса Президента Юрий Костюк и глава парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Участники обсудили вопросы оптимизации высших учебных заведений, расширение их финансовой автономии, уровень зарплат преподавателей и условия, в которых учатся студенты.

Зеленский подчеркнул, что в Украине существует кадровый голод, и эту проблему должны решать вузы.

"Если мы ничего не будем решать именно с вами, то кадровый голод в стране так и останется. Эту проблему государство должно решать совместно с высшим образованием", - заявил президент.

Зеленский отметил, что в Украине учится более 1 млн студентов, и большая их часть не хочет оставаться на родине. А из тех, кто остается, многие не работают по полученной специальности.

"Зачем вы тратили свой опыт, зачем государство тратило свои деньги, если мы потом не можем привлечь этих действительно талантливых студентов?" - обратился президент к участникам встречи.

Руководители вузов, в свою очередь, отметили важное значение возможностей для развития образования, которые дает новый закон о высшем образовании, привлечении бизнеса к формированию кадров, создании механизмов венчурных фондов, финансировании стартапов и в целом - необходимости законодательных инициатив для преобразования отечественного образования.

Напомним, на пресс-конференции 20 мая Зеленский пожаловался на нехватку кадров, отвечая на вопрос, почему во власть попали люди без опыта.