Антипрививочники собрали 25 тыс. подписей под петицией против "принудительной вакцинации"

Электронная петиция к президенту Владимиру Зеленскому против обязательной вакцинации набрала 25 тыс. подписей, необходимых для ее рассмотрения.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

"Обращаемся к вам, как к гаранту Конституции, не допустить нарушения ст. 28 Основного Закона государства и обеспечить уважение достоинства и неприкосновенности каждого человека и гражданина. Действующее законодательство предусматривает исключительно согласие пациента на любое медицинское вмешательство!", - утверждают авторы петиции.

Напомним, в Украине обязательными являются прививки от гепатита B, туберкулеза, кори, паротита и краснухи, дифтерии и столбняка, коклюша, полиомиелита и ХИБ-инфекции.