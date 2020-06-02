В Украине подтвердили еще 328 новых случаев заболевания коронавирусом
В Украине подтвердили еще 328 новых случаев заболевания коронавирусом
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Судью Барышевского райсуда, вынесшую решение по SkyUp, не могут отчислить из-за больничного
Судью Барышевского райсуда, вынесшую решение по SkyUp, не могут отчислить из-за больничного
Скончался композитор Мирослав Скорик (обновлено)
Скончался композитор Мирослав Скорик (обновлено)
В Киеве снова перекрыли мост Метро из-за сообщения о минировании
В Киеве снова перекрыли мост Метро из-за сообщения о минировании
Фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру Ткаченко на должность министра культуры
Фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру Ткаченко на должность министра культуры
​В Вараше на полицейских спустили собаку бойцовской породы
​В Вараше на полицейских спустили собаку бойцовской породы
​В Харькове из окна 19-го этажа выпала женщина с младенцем
​В Харькове из окна 19-го этажа выпала женщина с младенцем
Ігор Палиця: "Ви переоцінюєте бажання Коломойського гратися в політику. Він вже награвся"
Ігор Палиця: "Ви переоцінюєте бажання Коломойського гратися в політику. Він вже награвся"
ГлавнаяОбществоЖизнь

Антипрививочники собрали 25 тыс. подписей под петицией против "принудительной вакцинации"

Авторы петиции считают вакцинацию нарушением контитуционных прав.

Антипрививочники собрали 25 тыс. подписей под петицией против "принудительной вакцинации"
Фото: Lb.ua

Электронная петиция к президенту Владимиру Зеленскому против обязательной вакцинации набрала 25 тыс. подписей, необходимых для ее рассмотрения.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

"Обращаемся к вам, как к гаранту Конституции, не допустить нарушения ст. 28 Основного Закона государства и обеспечить уважение достоинства и неприкосновенности каждого человека и гражданина. Действующее законодательство предусматривает исключительно согласие пациента на любое медицинское вмешательство!", - утверждают авторы петиции.

Напомним, в Украине обязательными являются прививки от гепатита B, туберкулеза, кори, паротита и краснухи, дифтерии и столбняка, коклюша, полиомиелита и ХИБ-инфекции.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также