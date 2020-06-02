Контрразведка задержала в Мариуполе боевика из группы Безлера

Контрразведка СБУ задержала в Мариуполе боевика из группы Игоря "Беса" Безлера.

По данным СБУ, житель Мариуполя в 2014 году добровольно присоединился к вооруженному формированию российского диверсанта, подполковника военной разведки России Игоря Безлера. Он отвечал за информационный блок, присутствовал при допросах и пытках пленных в помещении бывшего Горловского управления милиции по борьбе с организованной преступностью. Выбитые сознания он снимал на камеру и размещал на информационных ресурсах боевиков.

Также этот мужчина унижал пленных и заставлял их выполнять различные хозяйственные работы.

В 2015 году после начала криминальных разборок за передел сфер влияния между группировками боевиков он испугался за свою жизнь и бежал на мирную территорию Украины.

В 2020 году свидетели событий в Горловке узнали в нем подручного Безлера.

Во время обысков по месту жительства бывшего боевика изъяты материалы, которые приобщены к доказательной базе дела. Следователи СБУ во процессуальным руководством прокуратуры сообщили террористу о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что Безлер (по прозвищу "Бес") руководил горловскими боевиками с весны по осень 2014 года. 1 ноября 2014 года один из главарей боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) сообщил, что Безлер "подал в отставку и находится в запасе, на Крымском полуострове". За день до этого Генеральная прокуратура Украины вынесла Безлеру и Гиркину подозрения в умышленных убийствах и пытках.

По данным Bellingcat, позже Безлер получил новый паспорт на имя Игоря Николаевича Берегового (дата рождения - 30 декабря 1965 года) и теперь живет в Симферополе.