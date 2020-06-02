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В Киеве и области за первые сутки автофиксации скорости авто обнаружили 57,9 тыс. нарушителей ПДД

Камеры установлены в местах концентрации ДТП. 

В Киеве и области за первые сутки (1 июня) работы системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения было зарегистрировано 57 880 случаев превышения установленных ограничений скорости. Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

"Видеокамеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелым последствиями", - говорится в сообщении. 

Напомним, что закон, которым вводится автоматическая фотосъемка и видеофиксация административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, вступил в силу еще в начале августа 2015 года. На его реализацию потребовалось почти пять лет.

Документ предусматривает, что административную ответственность за нарушения на дорогах, зафиксированные в автоматическом режиме с помощью технических средств фото- и видеосъемки, несут юридические и физические лица, за которыми зарегистрировано транспортное средство.

Полноценный запуск системы вначале планировали совершить 20 мая, но позже перенесли на 1 июня.

За первые 8 минут запуска системы зафиксировали 262 случая превышения скорости. 

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