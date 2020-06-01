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"Минера" моста Метро в Киеве задержали, его бомба оказалась муляжом (обновлено)

Мужчина заявлял, что у него взрывчатка и он может подорвать мост в любой момент.

"Минера" моста Метро в Киеве задержали, его бомба оказалась муляжом (обновлено)
Фото: facebook/Евгений Терехов

Мужчину, заявившего о намерении взорвать мост Метро в Киеве, задержали.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции

"Мужчину, который сообщил, что взрывчатку и угрожает взорвать мост Метро задержали", - сказано в сообщении.

Информация о возможном взрыве в полицию поступила около 14:00, мужчину задержали около 15:20.

Фото: facebook/МВС України

Фото: facebook/МВС України

Фото: facebook/МВС України

Обновление. Начальник Главного управления Национальной полиции Андрей Крищенко рассказал, что у задержанного не было бомбы.

"У него был какой-то баллон, к которому шли провода, а в руке - пульт управления. Когда уже подъехали наряды, пообщались с ним, установили его личность - это житель Киево-Святошинского района, город Вишневого, 1988 года рождения. У него есть два мелких административных правонарушения, ничего криминального за ним не было", - сказал Крищенко на брифинге возле моста.

Во время переговоров оказалось, что минер не был адекватен, находился в возбужденном состоянии и связных требований не предъявлял. Поэтому, когда его удалось отвлечь, была проведена операция по задержанию.

"Это был муляж, там находилась земля (визуально). Его доставили в райуправление, вызвали медиков, в том числе бригаду психиатрической помощи", - рассказал Крищенко.

Начато уголовное производство по статье о ложном сообщении о минировании.

В операции по задержанию были задействованы до 300 полицейских и около 100 военнослужащих Национальной гвардии.

Напомним, 18 сентября 2019 года мост Метро на несколько часов перекрыли из-за мужчины, который остановил свой автомобиль на проезжей части и угрожал взорвать его. После длительных переговоров мужчина сдался, у него при себе не было взрывчатки.

"Минером" оказался уволенный военнослужащий Алексей Белько, у него были проблемы с психикой.

Мост Метро - первый метромост через Днепр в Киеве. Вместе с Русановским мостом соединяет правобережную часть Киева с Русановкой, Левобережным массивом, Воскресенкой, Лесным массивом, зоной отдыха - Гидропарком. На правом берегу Днепра мост завершает станция "Днепр" Киевского метрополитена.

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