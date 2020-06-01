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Во вторник в Киеве до +15 градусов, кратковременный дождь

Ночью в столице +6…+8 градусов.

Во вторник в Киеве до +15 градусов, кратковременный дождь
Фото: EPA/UPG

Во вторник, 2 июня, в Киеве облачно с прояснениями, временами дождь (ночью небольшой дождь), ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +13…+15 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, временами дождь, только в Черновицкой и Закарпатской областях ночью без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с (кроме Закарпатья). Температура воздуха ночью +2…+9 градусов, днем +9…+16 градусов.

В Карпатах дождь и мокрый снег, температура ночью +1…-4 градуса, днем +2…+7 градусов.

 

На севере Украины облачно с прояснениями, временами дождь, только в Сумской области днем без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +9…+17 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, только в Винницкой области днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+10 градусов, днем +13…+20 градусов, только в Винницкой области +9…+14 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем дождь, только в Харьковской области местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +16…+23 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +15…+21 градус.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +16…+21 градус.

1 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +14…+19 градусов, в Днепре возле Киева +14 градусов.

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