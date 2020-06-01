​В Харькове из окна 19-го этажа выпала женщина с младенцем

В Харькове из окна многоэтажки выпала 42-летняя женщина с шестимесячным сыном.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Погибшая с 53-летним мужем и ребенком жила в доме на 19 этаже.

"Сообщение о происшествии, которое произошло во дворе многоэтажного жилого дома на улице Культуры, поступило в Шевченковский отдела полиции 1 июня в 6:15. На место выезжали руководители и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства. По факту смерти ребенка сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

По факту смерти женщины открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса с пометкой "самоубийство".

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в Харькове задержали обнаженную женщину с ножом и головой 13-летнего ребенка в пакете. Суд арестовал ее без права залога.