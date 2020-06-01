В Киеве камеры за 8 минут зафиксировали 262 случая превышения скорости

В Киеве камеры автоматической фиксации правонарушений за первые 8 минут работы зафиксировали 262 случая превышения скорости.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter

"В 00:00 часов запущена система автофиксации превышения скорости. За 8 минут, 45 камер зафиксировали 262 превышения скорости", - написал он.

Аваков уточнил, что камеры настроены в Киеве на 103 км/ч. Он также призвал водителей быть внимательными, беречь себя и свои деньги.

В 00 00 часов запущена система автофиксации превышения скорости. За 8 минут, 45 камер зафиксировали 262 превышения скорости 🤷‍♂️🚙

И это при том что камеры настроены в Киеве на 103 км/ч.

🛎 Берегите себя и свои деньги! Будьте внимательны! pic.twitter.com/gHPlDAsmyd — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 1, 2020

Напомним, закон, которым вводится автоматическая фотосъемка и видеофиксация административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, вступил в силу еще в начале августа 2015 года. На его реализацию потребовалось почти пять лет.