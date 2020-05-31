Пункт пропуска "Тиса" на границе с Венгрией заблокировали водители, которые пытаются въехать в Украину и не желают проходить дополнительные проверки. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
"В связи с действиями отдельных лиц, которые направляются на въезд в Украину и не прошли соответствующие виды контроля, пока приостановлено осуществление пропускных операций в пункте пропуска «Тиса» на границе с Венгрией", - говорится в сообщении.
Блокировка продолжается с 9 утра утра воскресенья, 31 мая. Въезд и выезд автомобилей через пункт пропуска невозможен.
В ГПСУ отметили, что водители пытаются оказывать давление на контрольные службы, а их действия носят "провокационный характер".
В пункт пропуска привлекли дополнительные силы Госпогранслужбы.
По данным местных СМИ, на границе находятся до 50 неоформленных микроавтобусов.
Мукачево.нет пишет, что причиной блокировки стало решение главы Закарпатской ОГА Алексея Петрова от 27 мая о создании мобильных групп для проверки посылок граждан, въезжающих на территорию Украины.
В группы могут входить полицейские, сотрудники СБУ и таможни.
Таким образом, как указано в поручении, областные власти пытаются бороться с ввозом коммерческих товаров частными предпринимателями и контрабандой.
"Водители микроавтобусов, которые сейчас находятся на таможенном посту, кроме личных вещей граждан, перемещают посылки на заказ. Некоторые из них отказываются письменно декларировать перемещаемые товары и подавать документы для таможенного контроля. Составлено несколько карточек отказов. Это делает невозможным пересечение границы на законных основаниях", - сообщили таможенники в субботу.
Напомним, накануне венгерская сторона отложила возобновление работы четырех пунктов пропуска на границе с Украиной.