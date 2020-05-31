В Закарпатской области решили усилить борьбу с незаконным ввозом товаров.

Фото: dpsu.gov.ua

Пункт пропуска "Тиса" на границе с Венгрией заблокировали водители, которые пытаются въехать в Украину и не желают проходить дополнительные проверки. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"В связи с действиями отдельных лиц, которые направляются на въезд в Украину и не прошли соответствующие виды контроля, пока приостановлено осуществление пропускных операций в пункте пропуска «Тиса» на границе с Венгрией", - говорится в сообщении.

Блокировка продолжается с 9 утра утра воскресенья, 31 мая. Въезд и выезд автомобилей через пункт пропуска невозможен.

В ГПСУ отметили, что водители пытаются оказывать давление на контрольные службы, а их действия носят "провокационный характер".

В пункт пропуска привлекли дополнительные силы Госпогранслужбы.

По данным местных СМИ, на границе находятся до 50 неоформленных микроавтобусов.

Фото: dpsu.gov.ua

Мукачево.нет пишет, что причиной блокировки стало решение главы Закарпатской ОГА Алексея Петрова от 27 мая о создании мобильных групп для проверки посылок граждан, въезжающих на территорию Украины.

В группы могут входить полицейские, сотрудники СБУ и таможни.

Таким образом, как указано в поручении, областные власти пытаются бороться с ввозом коммерческих товаров частными предпринимателями и контрабандой.

"Водители микроавтобусов, которые сейчас находятся на таможенном посту, кроме личных вещей граждан, перемещают посылки на заказ. Некоторые из них отказываются письменно декларировать перемещаемые товары и подавать документы для таможенного контроля. Составлено несколько карточек отказов. Это делает невозможным пересечение границы на законных основаниях", - сообщили таможенники в субботу.

Напомним, накануне венгерская сторона отложила возобновление работы четырех пунктов пропуска на границе с Украиной.