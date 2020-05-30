Родители 11 младенцев, рожденных суррогатными матерями, прилетели из Аргентины в Украину

11 пар из Аргентины приехали в Украину за детьми, рожденными от суррогатных матерей. В ночь на 30 мая чартерный рейс приземлился в закрытом на карантин аэропорту "Борисполь", передает Радио Свобода.

Прибывших встречала лично посол Аргентины в Украине Елена Летисия Тереса Микусински.

Перед этим украинский МИД дал разрешение на въезд в Украину родителям из Аргентины, которые из-за закрытых границ не могли забрать своих детей, рожденных от суррогатных матерей.

Одна из пар - 46-летние маркетолог и дизайнер Андреа и Фернандо Монтеро из Буэнос-Айреса рассказали, что более 20 лет они мечтали иметь ребенка, сделали несколько операций и десяток неудачных попыток искусственного оплодотворения у себя дома.

Они также прошли подготовку для усыновления чужого ребенка, но из-за очень медленного продвижения очереди в Аргентине решились на суррогатное материнство в Украине. Чтобы оплатить услуги клиники, взяли кредит, который будут выплачивать еще 5 лет.

"Мы едем навстречу мечте всей нашей жизни. Это очень трудно, мы очень уставшие, но безумно счастливы, что наконец здесь. Мы благодарим украинское правительство, посольство Аргентины и ту невероятную женщину, подарившую нам сына. Он копия своего отца", - рассказала мать мальчика Андреа Монтеро.

Родители смогут встретится с детьми через две недели, поскольку все прибывшие должны пройти обязательную обсервацию. Потом - оформление детского паспорта и поиск возможности вернуться домой.

«Мы очень обеспокоены, ведь Аргентина закрыла границы до сентября и если нам не разрешат въезд до сих пор, мы себе даже не представляем, как будем жить в чужой стране с младенцем в течение четырех месяцев», - добавила Монтеро.

Напомним, в конце апреля разгорелся скандал после того, как стало известно, что родители-иностранцы из 35 стран мира из-за карантина не могут забрать своих детей, рожденных в Украине суррогатными матерями.

46 младенцев уже второй месяц находятся в отеле "Венеция" в Киеве, принадлежащей клинике Biotexcom.

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова предложила запретить украинкам быть суррогатными матерями для иностранных граждан. Также за запрет суррогатного материнства выступил детский омбудсмен Николай Кулеба.